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05.02.20 23:56

На Дніпропетровщині на хабарі 10 тис. дол. затримано мера територіальної громади, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 5 лютого, в Дніпропетровській області правоохоронці затримали мера територіальної громади та посередника під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Дніпропетровщині на хабарі 10 тис. дол. затримано мера територіальної громади, - Нацполіція 01

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання міським головою однієї з територіальних громад хабаря від підприємця. За передачу в користування земельної ділянки під організацію діяльності полігону твердих відходів і надалі виділення її у власність чиновник вимагав 10 тис. доларів хабаря. До корупційної діяльності він залучив посередника.

На Дніпропетровщині на хабарі 10 тис. дол. затримано мера територіальної громади, - Нацполіція 02

Під час одержання певної суми обох фігурантів затримали правоохоронці. Зараз на місці події проводяться слідчі дії. Після їх завершення буде вирішуватися питання про повідомлення цим особам підозри.

На Дніпропетровщині на хабарі 10 тис. дол. затримано мера територіальної громади, - Нацполіція 03

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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