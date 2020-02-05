На Дніпропетровщині на хабарі 10 тис. дол. затримано мера територіальної громади, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання міським головою однієї з територіальних громад хабаря від підприємця. За передачу в користування земельної ділянки під організацію діяльності полігону твердих відходів і надалі виділення її у власність чиновник вимагав 10 тис. доларів хабаря. До корупційної діяльності він залучив посередника.

Під час одержання певної суми обох фігурантів затримали правоохоронці. Зараз на місці події проводяться слідчі дії. Після їх завершення буде вирішуватися питання про повідомлення цим особам підозри.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.