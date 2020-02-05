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05.02.20 22:51

Британія наступного тижня почне тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах

Якщо тестування пройде успішно, до випробування на людях можуть приступити влітку.

Британія наступного тижня почне тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах

Ученим у Великій Британії вдалося домогтися прориву в розробці вакцини проти нового коронавірусу, і її випробування на тваринах мають розпочатися на початку наступного тижня. Про це повідомив професор Робін Шетток з Імперського коледжу Лондона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайні підходи тривають зазвичай щонайменше два-три роки, перш ніж дійдемо до клінічних (випробувань - ред). А ми подолали цю стадію в лабораторії за 14 днів, отримавши можливий зразок (вакцини - ред)", - сказав учений.

"У нас буде (зразок вакцини - ред) - у варіанті для тварин - до початку наступного тижня. Ми зрізали цю частину шляху", - продовжив він.

Професор зазначив, що в разі вдалих випробувань і отримання достатнього фінансування вакцину можна буде випробовувати на людях цього літа.

Випробування вакцини проти вірусу атипової пневмонії (SARS-CoV), який, на думку деяких дослідників, схожий із новим коронавірусом, раніше не була доведена до кінця через те, що спалах SARS-CoV свого часу зійшов нанівець.

У свою чергу Шетток попередив, що, хоча поширення нового коронавірусу може піти на спад улітку, є загроза виникнення другої хвилі захворювання. У зв'язку з цим, сказав професор, наявність вакцини не завадила б.

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