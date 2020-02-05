Ексглава ДБР Труба оскаржує своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач, зокрема, просить суд визнати протиправним та скасувати наказ ДБР "Про припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань", датований 28 грудня 2019, а також просить ОАСК відновити його на цій посаді", - сказано в повідомленні.

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Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за позовом Романа Труби до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду України про визнання незаконним Указу Президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань.

Пізніше Верховний суд України відмовився розглядати позов колишнього директора Держбюро розслідувань Романа Труби до президента України Володимира Зеленського про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення.

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з поста глави Державного бюро розслідувань і призначив нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов'язки директора ДБР.