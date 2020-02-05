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05.02.20 18:09

Правоохоронний комітет Ради продовжив термін подачі кандидатур на посаду глави ДБР до 11 лютого

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вирішив продовжити подачу документів з кандидатами в конкурсну комісію з обрання голови Державного бюро розслідувань.

Правоохоронний комітет Ради продовжив термін подачі кандидатур на посаду глави ДБР до 11 лютого

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосувала більшість комітету.

Народні депутати зможуть запропонувати своїх кандидатів до 11 лютого, а затвердити планують на засіданні 12 лютого.

Зазначимо, закон про Державне бюро розслідувань передбачає, що Конкурсна комісія має бути сформована в 60-денний термін після звільнення попереднього директора ДБР (від 27 грудня 2019 року). Водночас закон передбачає, що Верховна Рада і Кабінет міністрів повинні визначити своїх представників у Конкурсній комісії в 30-денний період, тобто до 27 січня 2020 року. Нагадаємо, Конкурсна комісія має бути сформована з трьох представників президента, трьох представників міжнародних організацій (за поданням Кабінету міністрів) і ще трьох - Верховної Ради.

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