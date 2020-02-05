"Це справа не настільки проста, як може здатися", - Рябошапка про розслідування запису Гончарука

Про це сказав Рябошапка, відповідаючи на запитання кореспондента Цензор.НЕТ, про те, що заважає розслідувати справу в терміни, які просив президент Володимир Зеленський.

"Ця справа не настільки проста, як може здатися. Треба ідентифікувати коло людей, які могли здійснювати запис, треба ідентифікувати той пристрій, на який здійснювався цей запис, щоб потім пов'язати з тими людьми, які це робили. І зрозуміти, кому це було вигідно", - сказав він.

Рябошапка зазначив, що за попередніми оцінками, необхідно ще тиждень-два, щоб з'ясувати це питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.