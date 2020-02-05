В отриманих Україною німецьких тест-систем максимально можливий профіль виявлення для визначення коронавірусу з Китаю, - МОЗ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, набори розроблено в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення даного виду коронавірусу.

"Надалі планується надходження додаткових реагентів від ВООЗ та закупівля за кошти державного бюджету. Діагностика здійснюватиметься виключно у випадках, які відповідатимуть епідеміологічним і клінічним визначенням хвороби, сказано в рекомендаціях ВООЗ", - інформують у відомстві.

Також у Міністерстві охорони здоров'я України сьогодні відбулася селекторна нарада з керівниками обласних департаментів охорони здоров'я і зустріч із виробниками хірургічних масок і їх постачальниками. Було відзначено проблему дефіциту масок в аптечних мережах в умовах їх наявності на складах постачальників.

Учасники селекторної наради обговорили питання стану готовності системи охорони здоров'я до реагування на ситуацію з поширенням у світі гострої респіраторної хвороби, викликаної новим коронавірусом.

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Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

За словами глави МОЗ Зоряни Скалецької, ВООЗ допомогла закупити Україні системи ідентифікації коронавірусу з Китаю. "З середи системи на цей китайський коронавірус безпосередньо приїдуть в Україну. Вже з цього тижня ми почнемо тестувати в Україні. Ця система дозволяє упродовж 5 годин дати відповідь, це китайський коронавірус, чи ні. Але у нас сьогодні є багато фахівців і епідеміологів, які за показниками і симптоматикою можуть встановлювати, чи може бути підозра на цей вірус", - зазначила глава МОЗ.

Гендиректор директорату громадського здоров'я відомства Андрій Скіпальський заявив, що отриманих тест-систем вистачить для вивчення 25-30 випадків. Водночас існують домовленості з Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо додаткової поставки тест-систем найближчим часом, що збільшить цю кількість удвічі або втричі.

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