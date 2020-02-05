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05.02.20 18:26

На "1+1" відбувається обшук СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській.

На "1+1" відбувається обшук СБУ. ВIДЕО

Про це повідомив у Facebook народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз на телеканалі 1+1 за адресою Куренівська, 18 - відбувається обшук. Маски-шоу організовано СБУ. Я виїжджаю на місце. Пропоную приєднатися журналістам і колегам-депутатам", - написав він.

Керівник департаменту журналістських розслідувань "1+1 медіа" Максим Шиленко повідомив УНІАН, що в офісі, в якому проходить обшук, працюють журналісти проєктів "Гроші" і "Секретні матеріали".

Журналіст програми "Секретні матеріали" Володимир Тимофійчук веде в Facebook пряму трансляцію того, що відбувається. За його словами, слідчі дії проводяться за рішенням суду у справі про записи розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На 1+1 відбувається обшук СБУ 01

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