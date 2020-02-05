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05.02.20 18:37

Від початку доби 5 лютого ворог порушив перемир'я 7 разів, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Від початку доби 5 лютого ворог порушив перемир'я 7 разів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме:

Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

Сьогодні, 5 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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