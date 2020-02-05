Від початку доби 5 лютого ворог порушив перемир'я 7 разів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме:

двічі поруч із Новотроїцьким - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

неподалік Широкиного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч з Оріховим - з 120 мм міномета противник випустив 4 міни;

неподалік від населеного пункту Щастя - з протитанкового ракетного комплексу.

Сьогодні, 5 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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