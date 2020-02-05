Джерело аудіозаписів про катастрофу літака МАУ, опублікованих українськими ЗМІ, точно не Іран, - Рябошапка

Про це він сказав після засідання правоохоронного комітету ВР, відповідаючи на запитання кореспондента Цензор.НЕТ, про те, як він може прокоментувати відмову Ірану надавати Україні надалі докази збивання літака МАУ через витік інформації в українських ЗМІ.

"У мене є інша інформація, іранські колеги співпрацюватимуть з нами. Чи був це злив з української сторони тих матеріалів, які нам надала іранська сторона - я сумніваюся в цьому, тому що я знаю джерело цих записів, і це точно не Іран. Я зараз не можу говорити, що це за джерело. І є третій аспект - співпраця в рамках кримінального розслідування. Ми досі такого контакту з іранською стороною не маємо, ми не розуміємо чому. Ми кілька разів контактували з офісом (прокуратури. - Ред. ) на рівні телефонних розмов. Через дипломатичні установи контакт є, але відповіді на запити не отримували", - сказав Рябошапка.

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На запитання про те, з чим пов'язує таку поведінку Ірану, Рябошапка відповів: "Очевидно, що це може свідчити про те, що немає явного бажання іранської сторони допомагати нам у цьому кримінальному розслідуванні, можливо, щось приховують, можливо є інші причини".

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

2 лютого ТСН.Тиждень оприлюднила запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз". Пізніше в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що більше не будуть ділитися з Україною доказами з розслідування катастрофи українського авіалайнера після витоку інформації в українських ЗМІ.