На борту круїзного лайнера, який через коронавірус стоїть на карантині біля берегів Японії, перебувають 25 громадян України, - МЗС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За попередньою інформацією, на борту лайнера перебувають 25 громадян України, які є членами екіпажу судна. Посольство України в Японії вживає оперативних заходів з метою перевірки зазначеної інформації та забезпечення належного консульського супроводу", - повідомили агентству в пресслужбі МЗС України.

У міністерстві пояснили, що лайнер Diamond Princess розташований на рейді поблизу порту Йокогама (Японія), на судні оголошено карантин, починаючи з 07.00, 05.02.2020 терміном на 14 діб. На борту лайнера перебувають 3700 осіб із 56 країн світу, з яких 2700 - пасажири, а решта - члени екіпажу.

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"Наразі на борту лайнера японські медики вживають заходів з метою проведення діагностики всіх, хто перебуває на судні", - наголосили в МЗС. Також у міністерстві зазначили, що це питання перебуває на особливому контролі в МЗС та посольстві України в Японії.

Влада Японія організувала життєзабезпечення судна й людей на борту, працює служба психологічної підтримки. Після завершення карантину буде організовано додаткове обстеження, після чого прийматиметься рішення про залишення пасажирами борту лайнера.

Нагадуємо, лайнер Diamond Princess 20 січня відбув із японського міста Йокогама у двотижневий круїз за маршрутом Каґосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого. Однак з'ясувалося, що один із пасажирів, котрий зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для проведення перевірки всіх пасажирів. На судні на два тижні впровадили карантин після виявлення на борту заражених.

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Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.