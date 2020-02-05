Росія випробовує в Україні нову кіберзброю, яку пізніше може застосувати в країнах Заходу, - Forbes

Про це говорить глава компанії SentinelLabs Віталій Кремез, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

"Ми з високою впевненістю оцінюємо, що російські пристрілки і підходи в Україні - це підготовка, яку застосують до інших цілей, пов'язаних з урядом Росії", - зазначив український експерт.

У звіті SentinelLabs сказано, що Gameredon вдарила по 5 тисячах "унікальних" об'єктів в Україні. Хакери використовують модифіковану шкідливу програму для операційної системи Windows. На думку експертів, це був "підготовчий етап" для повномасштабної атаки. Шкідлива програма розроблена для збору і заволодіння даними, пошуку інструкцій для сервера дистанційного керування і контролю.

Росія - майстер гібридної війни, її підхід націлений не тільки проти України, а проти країн, розташованих значно далі на захід.

Російська група Gameredon почала активну діяльність з 2013 року. Вона розвивала свої тактики, техніки і процедури для настройки свого шкідливого програмного забезпечення і в кінцевому підсумку дуже розширила масштаби своїх операцій. SentinelLabs попереджає, що Gameredon "ввела нові компоненти, які представляють собою наступальну силу". І їх, на думку Кремеза, застосують проти інших військових і правоохоронних цілей, переслідуваних російським урядом.

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