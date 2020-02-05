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05.02.20 20:51

Серед постраждалих під час аварії літака в аеропорту Стамбула українців немає, - консул

Громадян України немає серед постраждалих в аварії літака авіакомпанії Pegasus, що сталася 5 лютого в стамбульському аеропорту "Сабіха Гьокчен".

Серед постраждалих під час аварії літака в аеропорту Стамбула українців немає, - консул

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Тwitter повідомив генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

"Згідно з інформацією Управління цивільної авіації Туреччини серед пасажирів літака Fly Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, громадян України серед постраждалих немає", - написав дипломат.

Як відомо, 5 лютого в стамбульському аеропорту "Сабіха Гьокчен" сталася аварія літака авіакомпанії Pegasus, який виїхав за межі злітно-посадкової смуги і розламався на частини.

За попередньою версією, причиною аварії могли стати незадовільні погодні умови - дощ і погана видимість. За іншою версією літак опинився за межами злітно-посадкової смуги в результаті жорсткої посадки.

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