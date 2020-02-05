Питання створення кримськотатарської автономії вимагає публічного дискурсу та спілкування з кримчанами, - Кориневич

Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Я особисто вважаю кримськотатарський корінний народ одним із ключових факторів і однією з ключових груп, на яку держава Україна може покладатися, коли ми говоримо про реінтеграцію Криму. Тобто, коли ми говоримо про ті групи, які підтримують Україну як державу, підтримують повернення контролю України над Кримом – кримськотатарський народ безумовно тут № 1", - заявив постпред президента в АРК.

За його словами, є три ініціативи, які потребують дискусії.

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"Я говорив, що це питання вартує публічної дискусії й дискурсу. Вважаю, що це важливо, тому що є три ініціативи: про корінні народи, про статус кримськотатарського народу і про внесення змін до Конституції щодо автономії. Ми знаємо, що є підхід і бажання, щоб ці три законопроєкти були прийняті одночасно. Можливо, варто обдумати інший підхід, коли, наприклад, ми запровадимо справжню повноцінну формулу корінного народу – і це буде перший законопроєкт як пробний, подивитися, як воно далі піде", - зазначив Кориневич.

Він також повідомив про готовність працювати щодо автономії з кримсько-татарськими представницькими органами та органами державної влади.

"Але це питання потребує публічного дискурсу і спілкування з кримчанами про це. Я часто про це говорю, коли йдеться і про Крим, і про Донбас, бо ми ж працюємо в робочій групі з реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи. У жодному разі не можна допустити, щоб те, що придумають і напишуть у Києві, не було сприйнято тими людьми, які є реципієнтами. Тому я за те, щоб рухатися в цьому напрямку, обговорювати це питання, але щоб включати в ці дискусії громадськість тут, органи державної влади тут і людей, які проживають на тимчасово окупованій території", - наголосив чиновник.

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