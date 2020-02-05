Обвинуваченому в підготовці теракту в Криму активісту Приходьку інкримінують ще й підготовку підпалу генконсульства РФ в Україні, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив "Интерфаксу" його адвокат Назім Шейхмамбетов.

"У матеріалах, які слодство надало до суду для обґрунтування клопотання про продовження арешту (в середу Приходьку продовжили арешт на два місяці, до 10 квітня - ред), ми виявили, що поряд з попередніми звинуваченнями з'явилося ще одне: Олег Аркадійович нібито планував влітку 2019 року підпалити будівлю генерального консульства Російської Федерації, розташовану у Львові", - сказав Шейхмамбетов у середу.

Подробиці адвокат не знає. "Нас ще не ознайомили", - сказав він.

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Новий епізод за статтею 205 КК Росії (підготовка терористичного акту), по якій вже проходить Приходько, "ускладнює" справу. "У судді буде можливість дати більший термін, ніж загрожував (раніше - ред)", - вважає адвокат.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.