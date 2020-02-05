За фігуранта "справи заводу "Краян", екснардепа Дубового внесли 15,8 мільйона застави, - прессекретарка ВАКС Чемерис

Про це 5 лютого повідомила кореспонденту Укрінформу прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення суду про внесення застави за підсудного у справі одеського заводу "Краян" в розмірі 15 мільйонів 765 тисяч гривень виконано", - сказала Чемерис.

Прессекретарка суду відмовилася назвати особу, яка внесла багатомільйонну заставу.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав 31 січня запобіжних захід у вигляді застави в розмірі 15,8 мільйона гривень підозрюваному у справі одеського заводу "Краян" - колишньому народному депутату Олександру Дубовому, якому інкримінують участь в афері з продажем адмінбудівлі підприємства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У справі одеського "Краяна" пред'явлено підозру ще чотирьом учасникам схеми, - НАБУ