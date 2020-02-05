На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Незаконний бізнес 31-річна жінка організувала під вивіскою масажного салону. Інформація розміщувалася в мережі інтернет - оголошення про послуги еротичного масажу. Також набирали молодих жінок для роботи "масажистками", які виїжджали до клієнтів у готелі, квартири і сауни на території Київської області.

Встановлено, що в масажному салоні щодня, згідно з графіком, який встановила організаторка, чергували до 9 повій-масажисток. Їхні послуги коштували від 900 до 1 тисячі гривень за годину.

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Організатора і пособників секс-бізнесу затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом порушено кримінальні провадження у ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) та за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим.

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