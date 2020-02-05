Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.02.20 22:05

На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області правоохоронці зупинили діяльність злочинної групи, яка організувала надання сексуальних послуг за грошову винагороду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція 01

Незаконний бізнес 31-річна жінка організувала під вивіскою масажного салону. Інформація розміщувалася в мережі інтернет - оголошення про послуги еротичного масажу. Також набирали молодих жінок для роботи "масажистками", які виїжджали до клієнтів у готелі, квартири і сауни на території Київської області.

Встановлено, що в масажному салоні щодня, згідно з графіком, який встановила організаторка, чергували до 9 повій-масажисток. Їхні послуги коштували від 900 до 1 тисячі гривень за годину.

На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція 02

Дивіться також: Троє одеситів організували бордель, щоб грабувати його відвідувачів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція 03

Організатора і пособників секс-бізнесу затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом порушено кримінальні провадження у ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) та за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві виявлено мережу борделів, замаскованих під масажні салони, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100