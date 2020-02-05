Рада Європи повідомила про схвалення процедури покарання щодо країн-порушників

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє сайт Ради Європи.

"Впровадження цієї процедури справді є результатом дискусій, проведених на Гельсінській міністерській сесії (17 травня 2019 г.), під час якої було наголошено на необхідності узгоджених дій з метою посилення здатності організації ефективніше реагувати в ситуаціях, коли держава-член порушує свої статутні зобов'язання або не дотримується стандартів, основних принципів та цінностей, які підтримує Рада Європи", - сказано в повідомленні.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що вітає схвалення цієї процедури.

29 січня Регламентний комітет ПАРЄ ухвалив нову додаткову процедуру щодо серйозних порушень країнами-членами Ради Європи своїх статутних зобов'язань, вона визначає, за яких умов може бути застосована процедура обмежень проти країни-порушника.

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