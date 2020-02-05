У Польщі заарештовано українця, який ударив ножем співвітчизника

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польща.

Українця звинувачують у тому, що кинувся на іншого чоловіка і завдав йому удари ножем у грудну клітку. 41-річний потерпілий перебуває в лікарні. Нападнику може загрожувати навіть довічне позбавлення волі.

Інцидент стався 1 лютого, в одному з готелів Сулехова. У поліцію зателефонував свідок, який повідомив про конфлікт за участю двох громадян України, які спільно розпивали алкогольні напої. Їх розборонили свідки, але потім один із них вибіг зі своєї кімнати з ножем.

Поліція прибула на місце події, де виявила пораненого чоловіка. Нападник вискочив через вікно на першому поверсі і втік. Однак його швидко затримали неподалік у кущах. Поліція знайшла у нього два ножі. Крім того, в організмі затриманого виявлено 1,5 проміле алкоголю.

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