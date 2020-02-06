За 2019 рік у країні сталося 160 тисяч ДТП, у яких загинуло 3454 особи, - Білошицький. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну інформацію він опублікував у фейсбуці.
Білошицький зазначив: "Кількість ДТП на дорогах України за 2019 рік сягнула 160 675 випадків. 26 052 з цих ДТП — із потерпілими, у яких загинуло 3454 людини та 32 736 — травмовано.
Цікаві факти:
Найбільше автопригод зареєстровано у грудні 2019 року — це 10% від усіх ДТП.
У вересні кількість загиблих унаслідок ДТП була найбільшою — 10% від усіх загиблих у 2019 році.
Пік травматизму спостерігався у липні та серпні — 19% від усіх травмованих у 2019 році.
П’ятниця та субота — дні, коли зареєстровано найбільшу кількість автопригод із потерпілими (це 31% від усіх ДТП із загиблими та/або травмованими особами).
За часом скоєння, пік аварійності припадає на 17 годину (в цей час було скоєно 7% від усіх ДТП) і найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими особами припадає також на 17 годину.
Найпоширеніші види ДТП:
- зіткнення (63%),
- наїзд на транспортний засіб, що стоїть (15%),
- наїзд на перешкоду (12%), що загалом складає 90% від усіх ДТП.
Значна кількість ДТП із потерпілими була за наступним видами:
- зіткнення (41%);
- наїзд на пішохода (33%);
- наїзд на перешкоду (10%)
Основні причини ДТП потерпілими:
- перевищення безпечної швидкості руху – 8761 автопригод (34% від усіх ДТП із потерпілими);
- порушення правил маневрування – 5676 (22%);
- порушення правил проїзду перехресть – 2132 (8%);
- недотримання дистанції – 1967 (8%);
- порушення правил проїзду пішохідних переходів 1673 (6%).
Нетверезі за кермом і ДТП:
- 5189 ДТП за 2019 рік зареєстровано саме через перебування водіїв у нетверезому стані;
- 1216 таких ДТП із загиблими та/або травмованими особами, в яких 106 осіб загинуло та 1616 осіб травмовано.
ДТП за участю дітей:
- у 2019 році сталося 4656 ДТП за участю дітей, з них – 3903 ДТП із потерпілими, у яких 164 дитини загинуло та 4435 дітей травмовано.
Пішоходи і ДТП:
- 8612 ДТП із загиблими та/або травмованими особами за участю пішоходів, що становить 33% від загальної кількості ДТП із загиблими та/або травмованими особами.
Це — не просто суха статистика. Це — безпека, життя і здоров'я наших громадян.
Патрульна поліція, як і інші органи, максимально реагує й докладає зусиль, щоб ДТП на дорогах ставалося менше, щоб люди не гинули в автопригодах, щоб поїздка в інше місто, чи звичайний перехід вулиці пішоходом був безпечним.
І більшість дорожніх пригод можна попередити, попри їхню частоту та зовсім невтішну статистику. Зазвичай, щоб уникнути аварії – не потрібні жодні надздібності.
Достатньо лише дотримуватися правил дорожнього руху та простих рекомендацій:
Уважно стежте за дорогою, навіть якщо у вас значний водійський досвід.
Завжди дотримуйтеся дистанції, адже навіть натискаючи на гальма, система спрацьовує лише через кілька секунд. Якщо дистанція між вами та іншим авто буде занадто маленька, то в екстреній ситуації уникнути зіткнення практично неможливо.
Перетинаючи перехрестя, звертайте увагу не тільки на світлофор. Обов’язково дивіться по сторонах. Для зіткнення досить одного неуважного водія.
Обережно перелаштовуйтеся в сусідню смугу й спочатку переконайтеся, що вона вільна. Пам’ятайте про існування сліпих зон, які невидимі в дзеркало заднього виду чи в бічні дзеркала.
Не забувайте про поворотники, коли плануєте перебудуватися в іншу смугу.
Перевіряйте справність автомобіля перед поїздкою: поворотників, стоп-сигналів, габаритних вогнів. Стежте за станом гуми і регулярно проходьте плановий технічний огляд.
Будьте особливо уважні, якщо на дорозі з’являється автомобіль зі спецсигналами – завжди давайте дорогу спецтранспорту.
Не відволікайтеся на телефонні розмови та інші зовнішні подразники. Завжди пристібайтеся. Робіть зупинки й відпочивайте, якщо ваша поїздка занадто довга.
Такі прості дрібниці можуть врятувати життя. Бережіть себе!"