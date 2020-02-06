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06.02.20 08:20

СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовцева і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський. ФОТО

Співробітники СБУ в межах справи про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука провели низку обшуків. Крім каналу "1+1", обшуки були проведені вдома у журналістів та ексспівробітників телеканалу "1+1".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Дубінський.

Він зазначив: "Співробітники СБУ шукають записи Гончарука в дитячій кімнаті у колишнього співробітника 1+1", і опублікував відповідне фото:

СБУ провела обшук у ексспівробітника 1+1 Низовцева і вилучила компютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський 01

Також він опублікував пояснювальну дитини, що вона не змогла підготуватися до уроків, оскільки комп'ютер вилучила СБУ.

СБУ провела обшук у ексспівробітника 1+1 Низовцева і вилучила компютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський 02

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

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