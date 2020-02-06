СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовцева і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Дубінський.

Він зазначив: "Співробітники СБУ шукають записи Гончарука в дитячій кімнаті у колишнього співробітника 1+1", і опублікував відповідне фото:

Також він опублікував пояснювальну дитини, що вона не змогла підготуватися до уроків, оскільки комп'ютер вилучила СБУ.

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.