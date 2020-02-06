Ексвіцегубернатора Іркутської області РФ Пашкова призначили главою окупаційного "уряду ДНР"

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав журналіст Денис Казанський.

Він зазначив: "Ще трохи про "громадянську війну".

Був у ДНР "прем'єр-міністр" Ананченко. А тепер тихо зник. Просто, без будь-яких пояснень пишуть, що в.о. прем'єра вже Володимир Пашков. Аха-ха, ну, правильно, навіщо холопам у "Народній Республіці" щось пояснювати. Все одно всі розуміють, що немає насправді ніякого "прем'єр-міністра", а є тільки смоляне чучелко. Сьогодні одне, завтра інше. І не важливо, як його звуть.

Утім, одна деталь все-таки важлива. Володимир Пашков - громадянин Росії. Уродженець міста Братська. До 2015 року він працював віцегубернатором Іркутської області.

Тож тепер у Донецьку вже відкрито працює справжній окупаційний уряд".

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