Соратник Януковича, ексміністр освіти Табачник перебуває в окупованому Криму

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, колишнього українського політика помітили 5 лютого біля будівлі податкової служби в Сімферополі на вулиці Мате Залки.

"Крим.Реалії спробували зв'язатися з Дмитром Табачником, але його українські номери не обслуговуються. Редакція шукає інші способи зв'язатися з колишнім українським політиком, щоб дізнатися, як часто він відвідує анексований Крим", - йдеться в повідомленні.

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Після окупації Криму Росією в 2014 році Дмитро Табачник був внесений до санкційного списку Євросоюзу. У 2015 році Служба безпеки України оголосила його в розшук. Табачнику інкримінують розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. До цього йому було оголошено підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

Раніше повідомлялося, що Табачник переховується в Ізраїлі.