Парламентський комітет з питань свободи слова збирається на позачергове засідання у зв'язку з обшуками на "1+1", - глава комітету Ткаченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Дзеркало тижня.

"Очевидно, що це дуже небезпечний прецедент. Ми будемо скликати позачергове засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, викликати правоохоронців, керівництво СБУ. Для того, щоб вони пояснили - чому справа, в якій журналісти не брали жодної участі, стала підставою для того, щоб обшук здійснювали в приміщенні журналістів та ще й вилучали їхні засоби праці", - прокоментував він ситуацію з обшуками.

Співробітники телеканалу повідомили, що в офісі "1+1" вилучили набагато менше, ніж вдома у журналістів.

"У Куксіна, у Данька відбувалися обшуки. У них вилучили особисті речі - лептопи, флешки, комп'ютери, планшети (у Данька. - ред.). Вони ще шукали Низовцева, він у постанові суду, але він вже три роки не працює на телеканалі", - розповіли журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшуки на "1+1" відбуваються в межах справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

Глава СБУ Іван Баканов закликав представників телеканалу "1+1" не спекулювати фактами і не маніпулювати громадською думкою, висвітлюючи розслідування справи про незаконне прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.