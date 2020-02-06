Канада продовжує вимагати негайної розшифровки самописців з лайнера МАУ, який розбився в Ірані

Про це в кулуарах парламенту в Оттаві заявив міністр транспорту Канади Марк Гарно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми б хотіли, аби "чорні скриньки" проаналізували якомога швидше. Вже минуло майже чотири тижні. Коли я говорив зі своїм іранським колегою у понеділок, то закликав його просуватися пришвидшено. Я сказав, що ми не віримо у наявність в них необхідних знань та обладнання для проведення аналізу та декодування скриньок, які можуть бути пошкодженими", - сказав Гарно.

За його словами, він запропонував міністру транспорту Ірану переговорити із французьким колегою, "аби розглянути можливість відправки скриньок до Франції".

"Канада, звісно, теж хотіла б долучитися. Ми воліємо отримати статус акредитованого учасника", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джерело аудіозаписів про катастрофу літака МАУ, опублікованих українськими ЗМІ, точно не Іран, - Рябошапка

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

2 лютого ТСН.Тиждень оприлюднила запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз". Пізніше в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що більше не будуть ділитися з Україною доказами з розслідування катастрофи українського авіалайнера після витоку інформації в українських ЗМІ.