Кількість жертв коронавірусу в Китаї сягнула 563, інфікованих - 28 тис. осіб, одужали - 1153

Про це повідомляє китайський інформаційний портал NetEase Inc. із посиланням на дані Національної комісії охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

З огляду на дві смерті, що були зафіксовані за межами материкового Китаю - по одній у Філіппінах і Гонконзі - загалом 565 загиблих.

Згідно з даними центральної влади, на карантині в країні перебувають понад 186,3 тис. осіб.

Найбільша кількість випадків зараження - 19,6 тис. - у провінції Хубей. Там померли 549 осіб, виписано 633. У провінціях Чжецзян і Гуандун (по 895 випадків зараження) смертей від вірусу не зафіксовано, при цьому відповідно 46 та 78 осіб одужали.

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У Пекіні (253 випадки зараження) померла одна людина. У провінціях Хейлунцзян (двоє померлих) і автономному районі Внутрішня Монголія - ​​190 і 42 випадки зараження відповідно. Під наглядом медиків перебувають понад 23 тис. осіб, у яких проявилися симптоми захворювання, але діагноз їм поки не поставлено.

Нагадаємо, на круїзному лайнері у Японії, де було виявлено коронавірус, перебувають 26 українців.