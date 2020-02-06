Загроза російських кампаній дезінформації зберігається 365 днів на рік, - директор ФБР Рей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", в юридичному комітеті Палати представників відбуваються слухання, присвячені нагляду за діяльністю ФБР. Як свідок у слуханнях бере участь директор відомства Крістофер Рей.

Нагадаємо, що у грудні минулого року генеральний інспектор Міністерства юстиції Майкл Горовіц опублікував доповідь, що стосується розслідування Федеральним Бюро розслідувань зв'язків між передвиборчим штабом Дональда Трампа і Росією.

У доповіді, серед іншого, порушується питання про стеження агентів ФБР за колишнім радником передвиборного штабу Трампа Картером Пейджем.

Відповідаючи на запитання законодавців, Крістофер Рей визнав серейозність зауважень, які містяться у доповіді генерального інспектора Мін'юсту, і підкреслив, що як керівник ФБР вжив заходів щодо виправлення ситуації.

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Торкаючись загроз Сполученим Штатам, яким протистоїть ФБР, Рей відзначив тероризм, включно з тероризмом, який має внутрішні корені. У цьому контексті глава ФБР особливо виділив злочини на ґрунті ненависті.

Подібні злочинні дії завжди живить якась огидна ідеологія, констатував глава ФБР.

За його словами, кероване ним відомство веде широкомасштабну роботу звиявлення і запобігання злочинам на ґрунті як расової, або етнічної, так і релігійної ненависті.

Рей нагадав, що інформація про подібні злочини традиційно буває недостатньою. Водночас в останні роки ситуація почала змінюватися, додав директор ФБР.

У зв'язку з проблемою російського втручання в американські вибори Рей заявив, що спроби такого втручання тривають.

Глава ФБР уточнив, що ініційовані Росією кампанії з дезінформації залишаються загрозою для США, починаючи з 2016 року.

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"Це не припинялося ніколи. Це сталося у 2016 році, і відтоді триває. Можливо, мало місце зростання під час виборчого циклу, але ця загроза існує щодня, триста шістдесят п'ять днів на рік", - сказав директор ФБР.

Рей підкреслив різноманітність засобів, які використовуються Росією під час проведення кампаній дезінформації.

Відповідаючи на запитання законодавців щодо запобігання терористичним та іншим загрозам, Рей торкнувся питання про збір інформації співробітниками ФБР.

Він констатував, що до відомства щоденно надходять тисячі повідомлень, і виокремив проблему своєчасного ознайомлення місцевих правоохоронних служб з інформацією, яка надходить.

У ході слухань не раз порушувалося питання про законодавчу базу діяльності розвідки і, зокрема, Закон про негласне спостереження з метою зовнішньої розвідки (FISA). Глава ФБР наголосив на значенні цього законодавчого акта.