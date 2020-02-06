Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії.

Раніше повідомлялося, що принаймні 10 пасажирів круїзного корабля Diamond Princess, який помістили на карантин у Японії, інфіковані китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Наразі на борту лайнера японські медики вживають заходів з метою проведення діагностування усіх, хто перебуває на судні. На борту лайнера перебувають 3700 осіб із 56 країн світу, з яких 2700 – пасажири, а решта – члени екіпажу.

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Для лабораторних досліджень відібрали зразки у 237 пасажирів та членів екіпажу, послідовно проводиться їхнє дослідження.

Нагадаємо, на круїзному лайнері у Японії, де було виявлено коронавірус, перебувають 26 українців.