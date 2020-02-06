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06.02.20 08:10

Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб

Кількість заражених коронавірусом 2019-nCoV серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess зросла до 20 осіб.

Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії.

Раніше повідомлялося, що принаймні 10 пасажирів круїзного корабля Diamond Princess, який помістили на карантин у Японії, інфіковані китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Наразі на борту лайнера японські медики вживають заходів з метою проведення діагностування усіх, хто перебуває на судні. На борту лайнера перебувають 3700 осіб із 56 країн світу, з яких 2700 – пасажири, а решта – члени екіпажу.

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Для лабораторних досліджень відібрали зразки у 237 пасажирів та членів екіпажу, послідовно проводиться їхнє дослідження.

Нагадаємо, на круїзному лайнері у Японії, де було виявлено коронавірус, перебувають 26 українців.

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