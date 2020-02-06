600 населених пунктів у 13 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 600 населених пунктів у 13 областях, а саме: Одеська – 137, Дніпропетровська – 120, Херсонська – 87, Миколаївська – 59, Кіровоградська – 57, Донецька – 34, Полтавська – 27, Івано-Франківська – 26, Запорізька – 19, Чернівецька – 19, Черкаська – 8, Вінницька - 4 та Закарпатська – 3", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначається, що рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.

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Також повідомляється, що для недопущення накопичення транспортних засобів та розчистки доріг від снігу 6 лютого з 3:30 тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорозі державного значення М-15 Одеса-Рені.

Підрозділами ДСНС надано допомогу у буксируванні 134 транспортних засобів, у яких перебувало 189 осіб, прибрано 77 повалених дерев.