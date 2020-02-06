Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок землі та заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, Комітет з питань аграрної та земельної політики під час підготовки законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів. Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

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Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

На початку ж засідання у четвер парламентарі збираються розглянути проєкт постанови №0901-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про ухвалення у другому читанні та в цілому як закону України проєкту закону України "Про повну загальну середню освіту"", внесений членом фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталією Королевською.

Далі заплановано включити до порядку денного і розглянути урядовий законопроєкт №2571 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської систем" та три альтернативні йому. Зазначений документ передбачає, зокрема, заборону повертати неплатоспроможні банки їхнім колишнім власникам.

Пленарного четверга народні депутати також мають намір повернутися до роботи над президентськими законопроєктами щодо внесення змін до Конституції. Йдеться про проєкти №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)", №1016 "Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)" та №1027 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)". Раніше Конституційний суд надав свої висновки щодо цих документів.

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