21-річний житель Щастя намагався продати гранату за 400 грн, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
"Днями в рамках реалізації оперативної інформації, в одному з торгово-розважальних закладів м. Щастя, що на Луганщині, у 21-річного громадянина прикордонники виявили осколкові гранату РГД-5 і запал УЗРГМ", - сказано в повідомленні.
Фото: прикордонна служба / Facebook
Зокрема оперативники з'ясували, що місцевий житель намагався продати свій небезпечний товар, оцінивши його в 400 гривень.
Молодика, гранату та запал прикордонники передали представникам Нацполіції для проведення відповідних слідчих дій.