Правоохоронці посилили заходи безпеки через проведення масових акцій у центрі Києва. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Для громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці просять організаторів і учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

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Фото: сайт Нацполіції