Дубілет скликає пресконференцію з приводу електронного перепису населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні о 14:00 я проводжу пресконференцію, присвячену методології з Оцінки чисельності населення. Це дуже важлива пресконференція для мене. Можна вести дискусію про те, чи потрібно проводити традиційний перепис населення. Можна сперечатися, наскільки коректні ті методи, які ми обрали. Але для мене дуже принципово, щоб ні в кого не залишилось і думки про те, що хтось десь міг мухлювати або обманювати. Хтось може ставити під сумнів мої управлінські компетенції. Хтось - математичні чи статистичні. Але я не можу дозволити, щоб хтось ставив під сумнів мої моральні якості (або членів нашої робочої групи)", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних. ІНФОГРАФІКА

Дубілет зазначив, що хоче ще раз крок за кроком показати проведені розрахунки і як отримано ті цифри, що були опубліковані.

Він додав, що в пресконференції візьмуть також участь голова Держкомстату Ігор Вернер, завідувач відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Володимир Саріогло, завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Олег Чертов, засновники проєкту "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах" Павло Полікарчук і Марія Данюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису: "Фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили"

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує лише чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.

4 лютого 2020 року Українська центр громадських даних заявив, що Дубілет нібито сфальсифікував результати електронного перепису. Міністр Кабінету Міністрів заперечує ці звинувачення і стверджує, що "фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили". Він також назвав перепис 2001 року "великим фейком".





