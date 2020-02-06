Разумков запросив глав фракцій на нараду до свого кабінету. У Раді оголошено перерву

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков оголосив про відкриття ранкового засідання, а потім запросив глав фракцій і депутатських груп на нараду до свого кабінету.

За словами спікера, пропозиція замінити виступ на перерву надійшла від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє".

Нагадаємо, сьогодні парламент розгляне в другому читанні законопроєкт про ринок землі.

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Зараз під будівлями Верховної Ради та Офісу президента відбуваються акції протесту проти відкриття ринку землі. Через проведення масових акцій у центрі Києва правоохоронці посилили заходи безпеки.