Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.02.20 10:35

Разумков запросив глав фракцій на нараду до свого кабінету. У Раді оголошено перерву

Голова парламенту Дмитро Разумков зібрав голів фракцій ВР у своєму кабінеті.

Разумков запросив глав фракцій на нараду до свого кабінету. У Раді оголошено перерву

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков оголосив про відкриття ранкового засідання, а потім запросив глав фракцій і депутатських груп на нараду до свого кабінету.

За словами спікера, пропозиція замінити виступ на перерву надійшла від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє".

Нагадаємо, сьогодні парламент розгляне в другому читанні законопроєкт про ринок землі.

Читайте також: Розглядати законопроєкт про ринок землі будемо всю ніч, голосів достатньо, - "слуга народу" Арахамія

Зараз під будівлями Верховної Ради та Офісу президента відбуваються акції протесту проти відкриття ринку землі. Через проведення масових акцій у центрі Києва правоохоронці посилили заходи безпеки.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100