Литовсько-українське підприємство "Укрлогістика" заявляє про атаку недобросовісного орендодавця, що подав на нього до суду

Про йдеться в заяві підприємства, яка є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Компанія інформує, що зазнає атаки недобросовісного колишнього орендодавця. Наразі проти "Укрлогістики" подано кілька позовів з вимогою сплатити за послуги, які вона не отримувала. Ще раніше компанія була змушена двічі сплатити один і той самий борг вартістю понад мільйон гривень.

Це вдвічі обурливо, оскільки колишній орендодавець прагне отримати незаконну вигоду, використовуючи судову систему. Ми розглядаємо це як створення вбивчого клімату для діяльності компанії", - сказано в заяві.

Справи проти "Укрлогістики" розглядаються в Господарському суді м. Києва та Північному апеляційному господарському суді.

Компанія запрошує засоби масової інформації слідкувати та висвітлювати розгляд даних справ. Про кожне наступне судове засідання "Укрлогістика" буде повідомляти зацікавлені ЗМІ.

"Укрлогістика" є одним із найбільших операторів, який забезпечує логістику охолоджених і заморожених продуктів харчування майже по всій Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кредитна програма "5-7-9%" розрахована на п'ять років, а в майбутньому може бути розширена, - Зеленський