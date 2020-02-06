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06.02.20 11:17

Негода в Україні: на автодорозі "Одеса - Рені" обмежено рух транспорту

У зв'язку з ускладненням погодних умов обмежено рух для проїзду багатоосьових вантажних транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення М-15 "Одеса - Рені" (на Бухарест).

Негода в Україні: на автодорозі "Одеса - Рені" обмежено рух транспорту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

У поліції також повідомили, що через сильний сніг і замети в районі с. Спаське Татарбунарського району закрито рух між містами Татарбунари та Ізмаїл.

"Закликаємо водіїв бути обережними й уважними на дорогах, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не створювати перешкод для спецтехніки, яка працює на автодорогах.

Якщо ви потрапили в скрутне становище і потребуєте допомоги, телефонуйте в поліцію або екстрені служби, або скористайтеся безкоштовним мобільним додатком "MyPol"", - сказано в повідомленні.

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Про зняття обмеження руху на зазначених вище напрямках буде повідомлено додатково.

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