Події 2014 року в Україні ми спрогнозували за 2 роки до їхнього початку, - Генштаб Білорусі

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил - начальник головного оперативного управління Павло Муравейко в інтерв'ю "Беларусь сегодня", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо Плану оборони Білорусі та Концепції будівництва і розвитку ЗС, він сказав, що під час їхньої підготовки вивчали, зокрема, ситуацію в Україні.

"Під час їхньої розробки аналізувалися військово-політична обстановка навколо нашої країни і у світі в цілому, успіхи і невдачі в збройних конфліктах в Україні, Сирії та інших країнах, основні тенденції розвитку науки", - зазначив він.

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За його словами, план оборони Білорусі спрямований не на класичну оборону, а запобігання можливій ​​агресії та війні.

"Скажімо, ті події, які відбулися в сусідній Україні, ми спрогнозували і оцінили за два роки до їхнього початку. Оцінивши, звідки може виходити загроза, ми намагаємося мінімізувати її на ранній стадії. А це розвідка, радіоелектронна боротьба, інформаційне протиборство, маскування та інші елементи. Ми, немов у шаховій партії, прорахували і змоделювали найактуальніші, складні, можливо, навіть неймовірні ситуації, які можуть виникнути, і визначили способи і форми захисту країни", - заявив представник Генштабу.