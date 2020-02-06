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06.02.20 11:22

Зеленський доручив СБУ розібратися з питанням обшуків на "1+1" і провести пресконференцію, - "слуга народу" Качура

На фракції "Слуги народу" сьогодні, 6 лютого, президент Володимир Зеленський, зокрема, обговорював обшуки на телеканалі "1+1".

Зеленський доручив СБУ розібратися з питанням обшуків на "1+1" і провести пресконференцію, - "слуга народу" Качура

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Говорили про це питання (ринок землі. - Ред.), він просив підтримати. Говорив, що це позиції, які були у нас вказані в програмних цілях. Говорили також про обшуки на "1+1". Він доручив СБУ розібратися з цим питанням, що сталося, і щоб вони вийшли на пресконференцію сьогодні", - сказав нардеп.

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5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

Глава СБУ Іван Баканов закликав представників телеканалу "1+1" не спекулювати фактами і не маніпулювати громадською думкою, висвітлюючи розслідування справи про незаконне прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

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