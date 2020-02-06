До 7 років засудили бізнесмена з Луганщини за організацію і проведення "референдуму про незалежність ЛНР"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що в травні 2014 року місцевий підприємець брав активну участь в організації та проведенні в Попасній псевдореферендуму про так звану "самостійність ЛНР". Зловмисник підбирав кандидатури представників "дільничних комісій", координував їхню діяльність і займався доставкою бюлетенів. На мітингах він закликав до відокремлення Луганської області від України.

Оперативники спецслужби задокументували факти протиправної діяльності фігуранта. Після звільнення Попасної силами антитерористичної операції він утік до тимчасово окупованого Луганська, де обійняв посаду "помічника депутата парламенту" так званої "ЛНР".

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За матеріалами слідчих СБУ Новоайдарський районний суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.