"У нас буде е-країна", - Зеленський представив державний мобільний застосунок "Дія". ВIДЕО

"Наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, у якій є щось схоже. Вітаю нашу країну", - заявив Зеленський під час презентації, передає Цензор.НЕТ.

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"Держава має бути для людини просто зручним сервісом, а найголовніше - простим і зрозумілим. Сьогодні ми робимо крок на шляху до цієї мети - презентуємо мобільний застосунок "Дія", - зазначив Зеленський.

За його словами, його мета як президента - "зробити так, щоб всі відносини з державою людина могла реалізовувати за допомогою звичайного смартфона та інтернету". Зокрема це стосується електронного голосування на президентських, парламентських і місцевих виборах. "Це виклик, амбітний, але досяжний", - сказав президент.

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"Кожен хоча б раз у житті намагався взяти довідку або оформити якийсь дозвіл. Всі ми були жертвами умовної Тамари Іванівни в маленькому віконці, у якої вічно поганий настрій і завжди короткий день. Всі ми зустрічали умовного Віктора Петровича, якому потрібно щось занести, щоб отримати його підпис. Держава це змінює", - зазначив він.

За його словами, на шляху до інформатизації є багато перешкод, але "у мене є воля, а значить у нас буде е-країна".

Це мобільний застосунок, який дозволить зберігати документи (наприклад, водійські права і техпаспорт) в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Завантажити застосунок можна за наступними посиланнями для Google Play і Apple Store.