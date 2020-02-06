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06.02.20 11:55

Сивохо про неголосування "Слуг народу" за пенсії для жителів ОРДЛО: "Верх цинізму! Саботаж політики президента!"

У середу, 5 лютого, народні депутати відправили на доопрацювання законопроєкти, якими пропонувалося врегулювати питання виплати пенсій жителям ОРДЛО. Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розкритикував таке рішення, назвавши це плювком 314 депутатів на пенсіонерів Донбасу і саботажем політики Президента.

Сивохо про неголосування "Слуг народу" за пенсії для жителів ОРДЛО: "Верх цинізму! Саботаж політики президента!"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, передає Цензор.НЕТ.

"Верх цинізму! Саботаж політики президента! Наш президент - людина, яка з першого дня бореться за наших людей на непідконтрольній території. Вибудовує з ними діалог. Робить перші кроки назустріч. Політика президента Зеленського - це політика примирення.

Як можна домогтися миру, якщо сьогодні 314 депутатів вирішили просто наплювати на пенсіонерів Донбасу? Людей, у яких десятки років стажу. Людей, які все своє трудове життя платили податки в казну держави Україна", - написав він.

Сивохо підкреслив, що люди Донбасу - це люди праці.

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"Багато хто ризикували власним життям, щодня спускаючись під землю, працювали на гарячих і шкідливих виробництвах. Гірники, металурги, медики, вчителі ... Вони ЗАРОБИЛИ право отримувати пенсію! Схаменіться, Слуги!" – резюмував радник секретаря РНБО.

Нагадаємо, Рада "провалила" і відправила на доопрацювання законопроєкт про виплату пенсій жителям ОРДЛО.

Сивохо про неголосування Слуг народу за пенсії для жителів ОРДЛО: Верх цинізму! Саботаж політики президента! 01

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