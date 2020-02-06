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06.02.20 12:09

Зеленський закликав нардепів не вірити чуткам, розпускати Раду він не буде, - "слуга народу" Герус

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус, коментуючи ухвалений у першому читанні законопроєкт про скорочення кількості нардепів, заявив, що Президент України Володимир Зеленський запевнив нардепів, що не розпускатиме Раду.

Зеленський закликав нардепів не вірити чуткам, розпускати Раду він не буде, - "слуга народу" Герус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Президент був здивований з приводу малої кількості голосів за скорочення кількості депутатів до 300. Адже ми це обіцяли на виборах. Сказав, щоб депутати не слухали чутки про дострокові вибори. Ніякого розпуску не буде. У нас зараз є більшість, тому треба зараз працювати на максимумі і виправдовувати довіру виборців. А якісь потенційні наступні вибори будуть точно не простіше за минулі, тому це не має сенсу", - заявив Герус.

Нагадаємо, раніше Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300.

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