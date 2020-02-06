Україна четверта у Європі і десята у світі, хто запустив електронні права і техпаспорт, - Федоров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні історичний день для України! Ми 4-ті в Європі, хто запустив електронні права і техпаспорт, 10-ті у Світі! З паспортом станемо 2-гі у Світі! З еМалятко стали вже 1-ші у Світі!" - зазначив Федоров, уточнивши, що на цей момент оновлений план розвитку програми та порталу.

Міністр додав, що зовсім скоро в електронному вигляді будуть доступні автострахування, студентський, паспорт громадянина та закордонний: "Мета в цьому році - 10 млн активних користувачів продуктів "Дії"".

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Нагадаємо, сьогодні відбулася презентація мобільного застосунку "Дія", який дає можливість зберігати документи (наприклад, водійські права і техпаспорт) в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Завантажити застосунок можна за наступними посиланнями для Google Play і Apple Store.