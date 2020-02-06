У 2019 році на 7% менше росіян в'їхали в Україну, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У 2014 році на в’їзд та виїзд було піддано контролю близько 13 млн іноземців, у 2017 – 14,6 млн. У 2019 році їхня кількість становила 27,3 млн.

Загалом на сухопутній ділянці кордону паспортного контролю в 2019 році було оформлено 21,5 млн іноземців. Водночас іноземці нерідко обирали авіаподорожі. В аеропортах оформлення на в’їзд та виїзд пройшли 5,5 млн іноземних громадян, і ще близько 265 тис. гостей нашої країни були піддані паспортному контролю на морській ділянці кордону.

Відповідно до статистичних даних спостерігається певне збільшення показника з перетину кордону України громадянами з Польщі та Румунії.

Водночас зафіксовано певне зменшення в’їзду в Україну з боку росіян, порівняно з 2018 роком – на 7%. Також показник впав стосовно в’їзду в Україну громадян, які прямували з Білорусі (на 13%).

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