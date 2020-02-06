Необхідно визначитися з основними питаннями і сферами, в яких відбуватиметься співпраця між ЄС та Україною, - Маасікас

"Звичайно, європейська сторона вітає те, що Україна висловила бажання приєднатися до Зеленої угоди. Але вся ця робота тільки на самому початку, необхідно тепер визначитися з основними питаннями і сферами, в яких відбуватиметься співпраця між ЄС і Україною, зокрема, одна з таких сфер, яка згадувалася під час зустрічей, - це синхронізація ринків електроенергії України і ЄС", - сказав він на Асамблеї української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Дипломат додав, що на всіх зустрічах прем'єр-міністр України Олексій Гончарук порушував питання про бажання України підписати з ЄС угоду AСAA, так званий "промисловий безвіз", який полегшить доступ українських промислових товарів на ринки ЄС.
"Для ЄС це не стільки політичне питання, скільки питання захисту споживачів. ЄС хоче бути абсолютно впевненим у тому, що всі товари, які потрапляють на ринок ЄС, відповідають стандартам ЄС. Тому ми вітаємо те, що зараз вже почався процес оцінки, і можна буде рухатися вперед", - зазначив посол.
Маасікас також нагадав, що наступного тижня комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Олівер Варгеї відвідає Україну (11-12 лютого. - Ред.).