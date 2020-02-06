Необхідно визначитися з основними питаннями і сферами, в яких відбуватиметься співпраця між ЄС та Україною, - Маасікас

"Звичайно, європейська сторона вітає те, що Україна висловила бажання приєднатися до Зеленої угоди. Але вся ця робота тільки на самому початку, необхідно тепер визначитися з основними питаннями і сферами, в яких відбуватиметься співпраця між ЄС і Україною, зокрема, одна з таких сфер, яка згадувалася під час зустрічей, - це синхронізація ринків електроенергії України і ЄС", - сказав він на Асамблеї української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дипломат додав, що на всіх зустрічах прем'єр-міністр України Олексій Гончарук порушував питання про бажання України підписати з ЄС угоду AСAA, так званий "промисловий безвіз", який полегшить доступ українських промислових товарів на ринки ЄС.

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"Для ЄС це не стільки політичне питання, скільки питання захисту споживачів. ЄС хоче бути абсолютно впевненим у тому, що всі товари, які потрапляють на ринок ЄС, відповідають стандартам ЄС. Тому ми вітаємо те, що зараз вже почався процес оцінки, і можна буде рухатися вперед", - зазначив посол.

Маасікас також нагадав, що наступного тижня комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Олівер Варгеї відвідає Україну (11-12 лютого. - Ред.).