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06.02.20 13:03

Суд у Києві звільнив із СІЗО вбивцю 2-річної дитини. Прокуратура відстояла повернення злочинця під варту

Офіс Генерального прокурора ініціював перегляд рішення про незаконне умовно-дострокове звільнення з Київського слідчого ізолятора засудженого до 10 років позбавлення волі за вбивство дворічної дитини в Київській області за нібито добросовісну поведінку. Апеляційний суд ухвалив рішення скасувати постанову Шевченківського районного суду і призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції. Особу буде повернуто під варту.

Суд у Києві звільнив із СІЗО вбивцю 2-річної дитини. Прокуратура відстояла повернення злочинця під варту

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

Так, у ході перевірки прокурори встановили низку процесуальних порушень, а адміністрація слідчого ізолятора не змогла підтвердити сумлінну поведінку вбивці.

Крім того, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України, суд мав право розглядати питання УДЗ засудженого лише за місцем розташування установи виконання покарань, до якої він мав бути направлений для відбування покарання. Водночас засудженого навіть не було розподілено до місця відбування покарання, тобто процедуру виконання покарання фактично ще не було розпочато.

Крім того, з моменту надходження відповідного розпорядження суду про виконання вироку (11.11.2019) до часу ухвалення районним судом рішення (27.11.2019) про умовно-дострокове звільнення засудженого минуло лише 16 днів.

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