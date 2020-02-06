Суд у Києві звільнив із СІЗО вбивцю 2-річної дитини. Прокуратура відстояла повернення злочинця під варту

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

Так, у ході перевірки прокурори встановили низку процесуальних порушень, а адміністрація слідчого ізолятора не змогла підтвердити сумлінну поведінку вбивці.



Крім того, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України, суд мав право розглядати питання УДЗ засудженого лише за місцем розташування установи виконання покарань, до якої він мав бути направлений для відбування покарання. Водночас засудженого навіть не було розподілено до місця відбування покарання, тобто процедуру виконання покарання фактично ще не було розпочато.



Крім того, з моменту надходження відповідного розпорядження суду про виконання вироку (11.11.2019) до часу ухвалення районним судом рішення (27.11.2019) про умовно-дострокове звільнення засудженого минуло лише 16 днів.

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