Незабаром ми презентуємо новий революційний сервіс - цифровий образ паспорта громадянина України, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це повідомив міністр Арсен Аваков в четвер під час презентації державного мобільного застосунку "Дія".

"Незабаром, як сказав президент, ми презентуємо новий революційний сервіс - цифровий образ паспорта громадянина України ... Це - складний процес. Потрібна верифікація та захист. Але ми це зробимо", - сказав він.

За словами глави МВС, це стане реальним вже навесні і кількість доступних опцій електронного паспорта буде постійно зростати.

"Цифровий паспорт буде працювати через цифровий застосунок "Дія" та дозволить засвідчувати особу під час медичного обслуговування, банківських операцій, у разі отримання адміністративно-готельних, інформаційних, бібліотечних послуг, під час подорожей залізничним або повітряним транспортом, для підтвердження особи на запит поліції і правоохоронних органів тощо", - сказав Аваков.

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"Україна входить до четвірки країн ЄС і в десятку світових, які використовують цифрове посвідчення водія, але за образом нашого цифрового паспорта ми другі в світі", - резюмував глава МВС.

Нагадаємо, що зараз в застосунку "Дія" можна зберігати водійське посвідчення і техпаспорт на автомобіль.