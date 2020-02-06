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06.02.20 13:20

Окупанти використовують будинки місцевих жителів на Донбасі, безпілотник ОБСЄ виявив бронетранспортер і міномет біля одного з будинків, - СЦКК

Безпілотник ОБСЄ зафіксував використання терористами будинків місцевих жителів на Донбасі.

Окупанти використовують будинки місцевих жителів на Донбасі, безпілотник ОБСЄ виявив бронетранспортер і міномет біля одного з будинків, - СЦКК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку штабу ООС у мережі Facebook.

"За інформацією СММ ОБСЄ: "3 лютого БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував нещодавно збудований підземний бліндаж біля будинку на східно-північний схід від н. п. Соснівське (непідконтрольний урядові, 78 км на південь від Донецька)"", - йдеться в повідомленні.

У тому ж населеному пункті БПЛА зафіксував, що принаймні 6 інших цивільних будинків використовуються членами збройних формувань. Біля декількох будинків були припарковані автомобілі та військові вантажівки. Цей БПЛА також виявив 1 бронетранспортер та 1 буксируваний міномет.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що своїми діями збройні формування Російської Федерації грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права.

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