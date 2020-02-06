Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан завив, що найбільша заборгованість на Львівщині – 7,2 млн грн, Дніпропетровщині – 4,9 млн грн, Київщині – 600 тис. грн та Запоріжчині – 0,5 млн грн.

"Це свідчить про одне – фактична потреба у таких видатках за рахунок субвенції не забезпечена. Загалом у 19 областях станом на 1 січня 2020 року за наданими пільгами і житловими субсидіями була кредиторська заборгованість у сумі 14,6 млн гривень. Комусь така сума в масштабах всієї країни здаватиметься не значною. Але є загроза, що ця заборгованість не буде погашена. А це допомога тим, хто сьогодні не в змозі самостійно оплатити комунальні послуги через чималі тарифи", – сказав Пацкан.

Голова Рахункової палати пояснив, що ризики непогашення заборгованості за наданими пільгами і житловими субсидіями у поточному році зумовлені тим, що в законі про державний бюджет на 2020 рік надання цієї субвенції місцевим бюджетам не передбачено.

Пацкан зауважив, що у 2019 році на виконання фактичних зобов’язань місцевих бюджетів з надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг з державного бюджету надано субвенцію у сумі 21,6 млрд грн, або 99,9% плану на рік.

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