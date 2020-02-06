Кількість заражених і померлих значно вища, ніж називається, - лікар про ситуацію в епіцентрі китайського коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на інформацію від співробітника однієї з лікарень у китайському місті Ухань, де виник спалах коронавірусу.

За словами медпрацівника, пацієнти із симптомами (коронавірусу. - Ред.) часто змушені чекати обстеження годинами. Лікарі виписують їм ліки і відправляють цих людей додому з приписом триматися подалі від тих, хто їх оточує. Кімнати очікування заповнені людьми, які кашляють. Провівши багато часу в такій обстановці, навіть у здорової людини підвищується ризик заразитися.

Також він повідомив, що найближча лікарня часто розташована далеко. Якщо в людини немає власної машини, то доїхати можна тільки на таксі, а на кожне поселення відведені лише по два автомобілі таксі. Хіба що ще кілька добровольців, які теж возять хворих. Номер екстреної допомоги "120" фактично не працює через наплив охочих додзвонитися. Кому не пощастило, ті змушені йти пішки. Кажуть, що дехто, зрештою, так і не доходить до лікарні.

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Щодо доставки продовольства і захисту від зараження співрозмовник видання сказав, що всі захисні маски і засоби дезінфекції розпродані. У клініках їх теж дуже мало. Тим часом до Уханю надійшло багато пожертвувань. Але припис для лікарів міняти захисні маски кожні чотири години і захисний одяг кожні шість годин все одно неможливо виконувати.

На думку медпрацівника, "кількість заражених і померлих значно вища, ніж стає публічно відомо": "Навіть коли за допомогою звичайної комп'ютерної томографії виявляється легеневе захворювання, не завжди проводяться необхідні заходи щодо встановлення його збудника. Чому? Тому що занадто довга черга з тих, хто очікує. Але той, хто не обстежувався і помер, не потрапляє до статистики летальних випадків від коронавірусу".

Також він додав, що попри те, що незабаром мають відкрити дві нові лікарні, дві тисячі ліжок в споруджуваних госпіталях буде недостатньо: "Медичного персоналу бракує. Лікарі і санітари перевантажені, розподіл змін не працює. Щоб вилікувати легеневе захворювання, необхідно тривале стаціонарне лікування. Нині влада мобілізує потужності в дрібних клініках".

Як повідомлялося раніше, унаслідок епідемії нового коронавірусу 2019-nCoV у Китаї померли 563 особи, а загальна кількість хворих перевищила 28 тис. осіб. При цьому одужали 1153 особи.