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06.02.20 14:01

Рада розпочала розгляд законопроєкту про ринок землі: до другого читання подані понад 4 тис. поправок

Верховна Рада взялася за розгляд у другому читанні законопроєкту № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Рада розпочала розгляд законопроєкту про ринок землі: до другого читання подані понад 4 тис. поправок

Веде засідання перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

У президії Ради також перебувають нардепи від "Батьківщини", а біля трибуни - нардепи від ОПЗЖ.

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Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський представив підготовлений до розгляду у другому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10. Після цього нардепи почали розгляд поправок до нього.

Під час підготовки до другого читання даного законопроєкту запропоновані 4018 поправок.

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