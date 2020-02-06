Рада розпочала розгляд законопроєкту про ринок землі: до другого читання подані понад 4 тис. поправок

Веде засідання перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
У президії Ради також перебувають нардепи від "Батьківщини", а біля трибуни - нардепи від ОПЗЖ.
Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський представив підготовлений до розгляду у другому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10. Після цього нардепи почали розгляд поправок до нього.
Під час підготовки до другого читання даного законопроєкту запропоновані 4018 поправок.